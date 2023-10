10eLotto: a Paceco bella vincita con un “3 Oro”

Festa ad Acquedolci, in provincia di Messina, dopo il concorso del 10eLotto di venerdì 29 settembre. Nella località siciliana, come riporta Agipronews, è stato centrato un “8 Doppio Oro” dal valore di 50mila euro. Nella stessa giornata, poi, centrato anche un 6 Oro da 7.500 euro a Catania.

Numerose le vincite nella regione anche nel concorso di sabato 30 settembre, con 7.500 euro vinti a Siracusa grazie a un “6 Oro”, e con due vincite da 6mila euro ciascuna, una a Paceco, in provincia di Trapani, con un “3 Oro”, e una a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, con un “6 Doppio Oro”, per un totale regionale di 77mila euro vinti nel weekend. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 11,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,84 miliardi di euro in questo 2023.