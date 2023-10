Pallavolo femminile: martedì si presenta la GesanCom Marsala Volley

Martedì 3 ottobre alle ore 18.30, presso le Cantine Caruso e Minini di via Salemi, la GesanCom Marsala Volley si presenta alla città ed alla stampa. Sarà la prima occasione per vedere di persona il roster costruito dalla società lilibetana che affronterà il prossimo Campionato serie B1 di Volley Femminile.

Al termine del lungo periodo di preparazione fisica e tecnica, la formazione di Coach Ciccio Campisi è già scesa in campo, nei giorni scorsi, a Terrasini contro una diretta avversaria del girone E, portando a casa la vittoria del 1° Trofeo Pietro Murania. Un buon segnale che la società considera però come un piccolo punto di partenza, specialmente in vista del primo impegno di campionato che si giocherà tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport San Carlo il 7 ottobre prossimo contro le pugliesi del Francavilla, ottima formazione appena approdata in serie B1. Contestualmente alla presentazione della prima squadra, la GesanCom Marsala Volley introdurrà tutto il settore giovanile, fiore all’occhiello del volley marsalese.