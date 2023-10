Motogp, in Giappone vince Martin dopo la bandiera rossa per la pioggia

MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Si conclude a 12 giri dalla fine il Gran Premio del Giappone di Motogp. Il vincitore è Jorge Martin che era in testa al momento della bandiera rossa davanti a Pecco Bagnaia (Ducati) e Marc Marquez (Honda). La direzione della corsa aveva inizialmente deciso per il ritorno dei piloti in pista ma la pioggia sempre battente e l’oscurità lo hanno impedito. Il Gran Premio è stato quindi definitivamente fermato ma ai piloti è stato assegnato il punteggio pieno avendo percorso poco più della metà della gara. Fuori dal podio al quarto posto Marco Bezzecchi (Ducati Mooney) e a seguire: Aleix Espargarò (Aprilia), Jack Miller (Ktm), Augusto Fernandez (Ktm), Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Raul Fernandez (Aprilia). Con questo successo Martin si porta a sole 3 lunghezze da Bagnaia nel Mondiale piloti.

– foto: LivePhotoSport –

(ITALPRESS).