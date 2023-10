Marsala: da Piersanti Mattarella a Madre Teresa, cambia la toponomastica tra via Salemi e Amabilina

Si rinnova la toponomastica per 14 aree di circolazione del territorio marsalese. Su proposta della commissione toponomastica del Comune di Marsala e di concerto con il settore pianificazione urbanistica, il primo cittadino Massimo Grillo ha sottoscritto una determina sindacale che dà il via libera alle nuove denominazioni, concentrate nella zona del quartiere popolare di Amabilina. Piuttosto varie le scelte attuate, tra politici, santi, martiri dell’antimafia e anche uno sguardo all’identità siciliana.

All’ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio del 1980, verrà intitolato un tratto della via Salemi, fino all’intersezione con il quartiere di Amabilina, dove la strada che principale verrà invece intestata a San Giovanni Maria Vianney, sacerdote francese, patrono dei parroci. Le altre aree di circolazione verranno invece dedicate all’onorevole Giorgio La Pira, alla missionaria Madre Teresa di Calcutta, a don Pino Puglisi, alla suora sudanese Giuseppina Bakita, alla pedagogista Maria Montessori, ai pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, ai magistrati che guidarono il pool antimafia di Palermo negli anni ’80, Rocco Chinnici e Antonino Caponnetto, allo scrittore Ignazio Buttitta, all’artista e “puparo” Giacomo Cuticchio e alla cantautrice Rosa Balistreri.

La determina sindacale autorizza, al contempo, il dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Grandi Opere, ottenuto il “nulla osta” della Prefettura di Trapani, a predisporre gli atti per la collocazione delle targhe toponomastiche stradali con le nuove intitolazioni e delle targhette per la revisione della numerazione civica. Completati questi passaggi, si darà mandato al dirigente del Settore Servizi alla Persona di aggiornare gli atti anagrafici dei cittadini attualmente residenti nella via Salemi e nella parte interessata dalla revisione nel quartiere Amabilina.