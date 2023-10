L’Itet Garibaldi di Marsala avvia le attività di orientamento con la Settimana dell’Economia

Il DM del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 ha individuato i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo dei 150 milioni di euro destinati alle istituzioni scolastiche statali del II ciclo di istruzione, ai fini della valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell’orientamento/orientatore.

L’azione promossa è finalizzata alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché’ di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La riforma “prevede che l’orientamento sia inserito nelle attività formative offerte dalle scuole e nei curricoli scolastici, declinando la didattica in chiave orientativa, organizzandola cioè a partire dalle esperienze degli studenti e dalla personalizzazione dei percorsi, mettendo l’accento sullo sviluppo delle competenze di base e trasversali (responsabilità, spirito di iniziativa, motivazione e creatività, fondamentali anche per promuovere l’imprenditorialità giovanile)”.

L’ITET “Garibaldi” dà avvio alle attività della didattica orientativa 2023-24 con “La settimana dell’economia” che si svolge da lunedì 2 ottobre fino al 6 ottobre presso la Sala Conferenze Famà del Parco Archeologico Lilibeo.

“Si inizierà giorno 2 ottobre- dice la Dirigente dell’ITET- con l’individuazione della cornice di senso. La giornata introduttiva servirà infatti ad esplicitare il significato dell’orientamento nei suoi principali aspetti, concetti e dinamiche e ad elaborare i requisiti che possano permettere ai nostri studenti del triennio di cominciare a centrare il focus del loro progetto di vita e costruirlo con sapienza. Si tratta di un’occasione certamente importante che costituisce una rilevante sfida progettuale in quanto strumento essenziale per aiutare gli studenti a fare sintesi unitaria, riflessiva e interdisciplinare della loro esperienza scolastica e formativa in vista della costruzione di un futuro consapevole. L’obiettivo è lo sviluppo di importanti competenze orientative negli studenti e la progressiva costruzione dell’E-Portfolio da parte di ogni singolo allievo in interazione con il tutor. Sarà possibile conoscere “Il processo e gli attori” del progetto in itinere: esplicitare la figura del tutor dell’orientamento come soggetto che guida il processo; esplicitare le fasi del processo utili per la costruzione del progetto di orientamento; esplicitare le figure e i soggetti coinvolti, la relazione con i genitori, il rapporto con la formazione terziaria ed altri operatori, il rapporto con le associazioni di categoria. Data l’impronta decisamente tradizionalmente economica del nostro istituto, dopo la presentazione del progetto da parte del docente orientatore nominato, il professore Coppola, la parola passerà alla responsabile PCTO dell’Istituto, la professoressa Bonafede, e quindi ai docenti del Dipartimento di Economia dell’ITET, che si avvicenderanno a presentare le opportunità di inserimento professionale offerte dal settore economico: il prof. Fina, già responsabile per l’ITET dell’Apprendistato di I livello, si occuperà delle relazioni e rapporti con il Tribunale, il prof. Ferro dei risvolti fiscali delle attività imprenditoriali, il prof. Milazzo delle comunicazioni attinenti al bilancio e sua funzione sociale. Ad introdurre i lavori insieme a me, e dopo i saluti dell’Ufficio scolastico di Trapani, la dottoressa Anna Occhipinti, Direttrice del Parco Archeologico Lilibeo, che ringrazio di cuore per l’ospitalità presso la Sala Conferenze Famà per l’intera settimana, segno che può esserci una preziosa collaborazione sul territorio allo scopo di farlo crescere sinergicamente. Da lunedì fino a venerdì, per ogni giornata, si inquadreranno “Futuri possibili, professionalità e competenze”, esplorando scenari di futuro per collegarli a professionalità già attuali ed emergenti, riconducendo le professionalità alle competenze necessarie per esercitarle. Camera di Commercio, Info Camere, Sicindustria, importanti professionalità del territorio saranno testimonianza autentica di un rapporto di collaborazione che si rinnova ogni giorno con la nostra scuola- continua la Dirigente Giacalone. Ringraziamo Giuseppe Pace, Presidente della Camera di Commercio di Trapani per il supporto, ringrazio per la loro presenza il Segretario generale della Camera di commercio, Diego Carpitella, il Conservatore del Registro delle Imprese, Giuseppe Cassisa, la Consulente di InfoCamere, Maddalena Venezia. Ringrazio ancora il Presidente di Sicindustria Trapani, Vito Pellegrino, per la sua presenza giorno 5 ottobre, insieme alle Aziende Sarco, Auroflex e Cantine Florio. Una giornata sarà dedicata all’Apprendistato di I Livello attraverso la collaborazione di ANPAL Servizi, Centro per l’impiego e “La formazione Terziaria” allo scopo anche di conoscere le opportunità dell’istruzione terziaria (Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy) e le opportunità che essi offrono per l’occupabilità e la transizione digitale ed ecologica e la loro integrazione con l’orientamento scolastico”.