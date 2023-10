Da Formica a Favignana in meno di quattro ore a nuoto: impresa degli atleti Bertolini e Chimieri

Janet Bertolini e Dado Chimieri, atleti master dell’Associazione sportiva Aquarius, hanno effettuato questa mattina la traversata a nuoto dall’isola di Formica a Favignana. I due atleti, assistiti da due imbarcazioni, hanno completato il percorso di circa undici chilometri in tre ore e trentasette minuti con un anticipo di oltre mezz’ora rispetto ai tempi previsti. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Favignana, era finalizzata alla sensibilizzazione per l’installazione di scivoli per i portatori di handicap nelle tre isole.

L’Amministrazione comunale ha conferito a Janet Bertolini e Dado Chimieri un targa per “il loro agonismo, passione e amore per il mare”. “Lo sport sarà sempre un collante per la nostra comunità”, ha detto l’assessore comunale Monica Modica. “Siamo orgogliosi di poter attestare con la nostra presenza l’impegno sportivo di Janette Bertolini e Dado Chimieri teso alla tutela dei diritti dei più fragili, obiettivo che condividiamo e di cui ci facciamo portavoce”.