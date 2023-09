“Libere dalla Violenza”, non è amore malato, è abuso. Il corteo a Marsala. VIDEO

Si è svolto ieri pomeriggio il corteo “Libere dalla violenza”, organizzato dal Centro Antiviolenza “La Casa di Venere” di Marsala. Il momento storico che stiamo vivendo – dopo le violenze di Palermo, di Caivano, dopo i femminicidi di Marisa Leo tra Marsala e Mazara e di Anna Elisa Fontana a Pantelleria – comporta una riflessione seria e condivisa, unita.

Pochi ma buoni, si direbbe, alla manifestazione, con le associazioni femminili e con l’altro Centro Antiviolenza del territorio, Metamorfosi. Presenti anche alcune donne con un passato difficile, di abusi e che hanno voluto scendere in Piazza per tutte. Non è mancata la Cgil rappresentata da Piero Genco e alcuni esponenti del PD cittadino come Linda Licari e Agostino Licari. L’assenza dell’Amministrazione comunale, fatta anche di donne in Consiglio comunale e di un componente della Giunta Grillo (poche per il vero), è pesata. In Piazza della Repubblica però è arrivato l’assessore Salvatore Agate che è intervenuto dalla scalinata di Palazzo VII Aprile.

GUARDA IL VIDEO: