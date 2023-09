Incidente nella periferia di Marsala, coinvolto anche il deputato regionale Safina

Incidente stradale, ieri sera, nella periferia di Marsala. Due le auto coinvolte, su una delle quali erano in transito il deputato regionale Dario Safina e l’assessore del Comune di Trapani Giuseppe La Porta.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto che precedeva da Marsala verso Mazara, su cui viaggiava un uomo con una bambina (regolarmente posizionata sul seggiolino) avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, andando verso la vettura su cui si trovavano Safina e La Porta. Fortunatamente, lo scontro frontale è stato scongiurato: le due vetture sono entrate in contattato soltanto di striscio. Il conducente dell’auto è rimasto illeso, tuttavia è stato portato in ospedale, assieme alla bambina, che ha riportato un trauma non grave. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per Safina e La Porta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale.