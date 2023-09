Marsala: Finestre sul Mondo apre le porte a “Casa TeaKanto”

A Finestre sul Mondo di via Sibilla – Baluardo Velasco, oggi, alle ore 18.30, si terrà il progetto “Casa TeaKanto”, a cura dell’associazione Teakanto, rivolto a ragazzi con disabilità psichica e disturbo dello spettro autistico.

Si è scelta la parola Casa per sottolineare la dimensione di accoglienza e cura ma soprattutto per identificare un luogo sicuro da cui si può uscire e rientrare: obiettivo fondamentale del progetto è infatti far vivere il più possibile ai ragazzi esperienze outdoor, in giro per la città; queste esperienze vengono poi rielaborate “dentro casa” attraverso attività espressive (teatro, musica, pittura) e laboratori culinari (per il supporto alle autonomie individuali).

Il progetto è curato da Giorgia Di Giovanni, psicoterapeuta ed esperta in Teatro, insieme alla collega Maria Luisa Lombardo, psicologa. “Letture animate”, rivolto a bambini e adulti, è un’occasione per condividere la bellezza e l’importanza della letteratura per l’infanzia e provare insieme a trasformare le immagini e le suggestioni in giochi di improvvisazione teatrale.