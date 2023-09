Annullato in Cassazione l’ergastolo a Margareta Buffa

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna all’ergastolo nei confronti di Margareta Buffa. La giovane era stata ritenuta responsabile, assieme a Carmelo Bonetta, del brutale omicidio di Nicoletta Indelicato, avvenuto nella periferia di Marsala nella notte tra il 16 e il 17 marzo del 2019.

A differenza di Bonetta, reo confesso, Margareta Buffa si era sempre dichiarata innocente. Tuttavia, sia in Corte d’Assise che in Appello, i giudici avevano emesso una sentenza di condanna al massimo della pena nei suo confronti.

Al momento non sono note le motivazioni che hanno indotto la Cassazione a chiedere l’annullamento della sentenza di condanna. Alla luce di ciò, contattato dalla nostra redazione, l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di parte civile della famiglia Indelicato, ha dichiarato che preferisce non rilasciare dichiarazioni, preferendo attendere le motivazioni della Suprema Corte, smentendo – tuttavia – che la Buffa sia stata scarcerata.

In mancanza di ulteriori elementi, dunque, verrà ricelebrato il processo di secondo grado.

Per quanto riguarda Bonetta, che aveva scelto il rito abbreviato, lo scorso anno è arrivata anche in Cassazione la conferma della condanna a 30 anni di reclusione, disposta sia in primo che in secondo grado.