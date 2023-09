Torneo di scacchi al Circolo Didattico “Cavour” di Marsala

Il 22 settembre si è svolto, presso il II Circolo Didattico Cavour di Marsala, un torneo d’istituto di scacchi, a chiusura del progetto “A scuola dagli sport della mente”.







Finanziato da Sport e Salute, tramite la Federazione Scacchistica Italiana, e svolto dalla ASD Scacchi Lilybetana di Marsala, il progetto ha visto protagoniste le classi 5°A e 5°D guidati dall’istruttore federale Antonino Meo. Alla fine dei 5 turni di gioco, che hanno caratterizzato il torneo, alcuni giocatori sono riusciti a imporsi nella classifica finale: Galifi Simone (1° Classificato assoluto), Li Vigni Fabio (2° Classificato assoluto), Marino Anna (3° Classificata assoluto) e Messina Laura (1° classificata Femminile).

Tutto ciò è stato possibile grazie al II Circolo Didattico Cavour di Marsala e alla vicaria Antonietta Di Girolamo, per aver accolto in modo entusiasta questa iniziativa, all’insegnante Alagna Antonina per aver supportato le varie fasi di questo progetto.