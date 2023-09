Manifesti commemorano Messina Denaro in un paesino della Sardegna…

Destano indignazione i manifesti funebri comparsi in Sardegna, a Orgosolo, in provincia di Nuoro, paesino di poco più di 3mila anime, che ricordano e commemorano Matteo Messina Denaro.

“Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro” campeggia nei necrologi sui muri della cittadina. Un’agenzia ha fatto sapere di avere ricevuto una telefonata anonima per far stampare e affiggere i manifesti.

Trovate pubblicitarie, humor nero o stupidità, fatto sta che la notizia è stata riportata dalle testate nazionali.