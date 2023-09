I Geometri siciliani si riuniranno a Marsala per il 1° Congresso regionale di categoria

La Consulta Regionale dei Geometri e Geometri Laureati della Sicilia celebrerà il 1° Congresso Regionale di categoria, che si terrà a Marsala il 30 settembre dalle ore 9.30 alle ore 17.30 con la partecipazione dell’Università degli studi di Palermo, Dipartimento di Ingegneria e Dipartimento di Architettura, dell’Università Kore di Enna, Dipartimento di Ingegneria; oltre la presenza nazionali della categoria CNGeGL e CIPAG.

L’oggetto del Congresso sarà la laurea professionalizzante Lp01 già attiva in questi atenei suddetti, che consente l’iscrizione a fine percorso direttamente all’albo professionale. Nel percorso formativo universitario sono previsti 48 cfu di tirocini e 48 cfu di laboratorio, oltre alle materie di base, ecc.

Tale evento è previsto on line per tutti i Collegi d’Italia, ed è aperto solo in presenza per un numero massimo di 40 iscritti. Saranno attribuiti n. 8 CFP, sia per iscrizioni online, sia in presenza.

Per iscriversi e seguire on line a Il Geometra: crescita, evoluzione, progresso, il 30 settembre ore 9: https://attendee.gotowebinar.com/register/3858666122926296409

Al termine dell’iscrizione, si riceverà una mail per partecipare al webinar.