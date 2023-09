Travel&Taste Elimos: i sapori autentici del territorio, evento ad Alcamo

Travel&Taste Elimos presenta una giornata dedicata ai prodotti e alla cultura gastronomica locale. L’evento si terrà il 5 ottobre, dalle ore 9 alle 15, presso il suggestivo Casale Tasta, situato in Via San Gaetano, 54, ad Alcamo. In programma, una serie di cooking show con la partecipazione di rinomati chef e produttori locali, guidati dalla presentatrice Vittoria Abbenante.

I produttori metteranno a disposizione i loro migliori prodotti per creare piatti tradizionali che esaltano i sapori autentici. Gli chef Peppe Giuffrè, Andy Luotto e Pino Maggiore condurranno in un viaggio culinario. L’evento culminerà con una degustazione di menu abbinati a vini del territorio con cura per valorizzare ogni piatto.

L’evento è aperto agli istituti alberghieri e agli enti di formazione professionale, offrendo un’opportunità di apprendimento e ispirazione agli studenti. Inoltre, albergatori e ristoratori avranno l’occasione di scoprire nuovi prodotti, tendenze e idee per arricchire le loro offerte culinarie. I giornalisti sono invitati a raccontare questa straordinaria esperienza e il progetto Travel&Taste Elimos.

Per ulteriori dettagli sull’evento e per partecipare, è necessario prenotare ai numeri 388 347289 o 328 3080177.

Travel&Taste Elimos, finanziato dall’omonimo GAL a valere sulla sottomisura 16.3 del PSR Sicilia 2014- 2020, mira alla creazione di un marchio di qualità sul turismo eno-gastronomico ed al rafforzamento della capacità competitiva agricola e turistica del territorio del Gal Elimos, partendo dall’agricoltura e la produzione alimentare locale fino ad arrivare alla ristorazione. Questo progetto produce impatti positivi nella tutela del patrimonio agroalimentare e culturale locale e nella generazione di benefici economici.

Il territorio Gal Elimos comprende: Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (area Stagnone), Pantelleria, San Vito lo capo, Trapani, Valderice, Vita.