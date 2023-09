Trapani Nuova senza acqua, ci si mette anche l’Enel…

Non c’è pace per l’approvvigionamento idrico del territorio trapanese. Non bastano i continui atti vandalici a danneggiare i pozzi di Bresciana, ci si mettono anche i guasti. A causa di continui distacchi Enel, le pompe di sollevamento di Bresciana sono entrate in blocco e non sono ripartite.

Nonostante i tempestivi interventi dei tecnici del Comune di Trapani, la portata proveniente da Bresciana non è adeguata per raggiungere i livelli minimi per erogare il servizio.

Per questo motivo, oggi Trapani Nuova non riceverà l’erogazione prevista per permettere il ripristino dei livelli di portata da Bresciana e ritornare alla normalità.

Il sindaco Tranchida d’intesa con l’assessore Enzo Guaiana e il dirigente Orazio Amenta stanno monitorano l’andamento dei lavori al fine di adottare le determinazioni conseguenti anche in termini di possibili turnazioni. Nel giro di 24/48 ore tutto dovrebbe rientrare nella normalità.

Intanto, ancora una volta, è stata allertata la dirigenza Enel ad adottare interventi risolutivi volti ad eliminare tali gravi disfunzioni.

