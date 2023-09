Scuole comunali marsalesi annesse al convitto audiofonolesi, l’amministrazione assicurerà i servizi

La recente fusione tra il Circolo didattico “Cavour” e la Media “Mazzini”, con conseguente annessione di entrambe le scuole al Convitto Audiofonolesi, sta creando qualche apprensione tra le famiglie degli alunni che frequentano gli Istituti ormai ex comunali.

“La decisione dell’Assessorato regionale all’Istruzione – afferma una nota diffusa dall’ufficio stampa del comune – fa sorgere alcuni interrogativi circa la ripartizione delle spese da sostenere per utenze e didattica, nonché sulle competenze riguardo ai servizi da assicurare.

Su quest’ultimo aspetto, l’Amministrazione interviene per rassicurare le famiglie riguardo a refezione, scuolabus e assistenza agli alunni disabili.

La vicesindaco Valentina Piraino intervenuta sull’argomento durante l’ultima seduta del consiglio comunale afferma: “Abbiamo già inviato una direttiva a Marsala Schola affinché si attivi per garantire i servizi mensa, scuolabus e assistenza alunni disabili alle scuole annesse al Convitto. E ciò, in ragione del fatto che – finché non saranno chiare le competenze – il Comune continuerà a tutelare una serena didattica agli alunni, evitando stati di disagio alle famiglie. Conseguentemente, sarà questa Amministrazione a rappresentare gli interessi della popolazione scolastica annessa nei tavoli tecnici appositamente convocati”.