Il 2 ottobre parte la mensa nei plessi ‘Don Bosco’ e ‘Falcone-Borsellino’ di Castellammare

Parte il 2 ottobre il servizio mensa per i bambini dei plessi “Don Bosco” e “Falcone Borsellino” di Castellammare del Golfo. Si tratta di circa 110 bambini che frequentano i plessi di scuola dell’infanzia, cioè la scuola materna, dell’istituto comprensivo “Pascoli-Pirandello”.

«Abbiamo lavorato per garantire il servizio già dal primissimo avvio dell’attività scolastica e quest’anno la mensa scolastica sarà finalmente avviata per tempo ed inizierà il due ottobre nei plessi “Don Bosco” e “Falcone- Borsellino,” dopo aver provveduto alla manutenzione e riparazione di cucine ed elettrodomestici e l’acquisto di materiale vario –spiegano il sindaco Giuseppe Fausto e la sua vice, Lorena Di Gregorio, con l’assessore alla pubblica istruzione Mariella Caleca-. Nel plesso Crispi la mensa sarà attiva a breve poiché è già stato predisposto il servizio ma si attende che vengano ultimati i lavori al piano terra. Siamo soddisfatti di essere riusciti ad avviare il servizio in tempi molto celeri poiché le richieste delle famiglie di usufruire dell’importante servizio sono costanti ed in crescita».

Il personale comunale, composto da 4 cuoche, si occuperà di predisporre il menù giornaliero per i piccoli alunni che per le mense scolastiche, secondo le indicazioni dell’ASP, deve prevedere l’alternanza di un pasto completo adatto ai piccoli, con primo, secondo e contorno, frutta, bocconcino e acqua.