La Marsala Doc fa ‘poker’ ai Campionati Regionali di Mazara

Ben quattro atleti della Polisportiva Marsala Doc hanno conquistato, a Mazara, il podio nella XIV edizione della Maratonina di Sicilia-Trofeo Energia Italia, valevole come Campionato regionale individuale sulla distanza dei 21.097,5 metri. E due di loro, Michele Galfano e Matilde Rallo, sono saliti sul gradino più alto.





Galfano nella SM (da 21 a 34 anni d’età) e Rallo nella SF50. Il 29enne alfiere della società biancazzurra è stato quarto assoluto, oltre che primo di categoria, il con tempo di 1 ora, 20 minuti e 33 secondi. Un crono di tutto rispetto se si considera il grande caldo con il quale si è gareggiato e il vento contrario ad ogni giro di boa sul lungomare di rientro verso la città. La Rallo, invece, ha tagliato il traguardo in 1:52:09.

Sul podio, inoltre, entrambi al terzo posto, anche Giuseppe Mazzara (SM50) e Antonio Pizzo (SM60), rispettivamente con il tempo di 1:27:36 e 1:35:59. E hanno sfiorato il podio Damiano Ardagna, quarto nella SM50 (1:29:25), Fabio Sammartano (1:27:17) e Francesco Croce (1:37:29), entrambi al quinto posto rispettivamente nella SM45 e nella SM60. Hanno, inoltre, tagliato il traguardo, nell’ordine, Edoardo Di Sarno (1:33:46), Giuseppe Cerame (1:40:41), Fabio Caltagirone, Giuseppe Mezzapelle, Antonino Chirco, Antonio Vatore, Pietro Sciacca e Agostino Impiccichè. Nell’ambito della stessa manifestazione era compresa una gara sui 7 km.

In pratica, il primo dei tre giri della maratonina. E anche qui diversi podi per i marsalesi, con premiazione dei primi 5 di ogni categoria. Su questa distanza, per la Marsala Doc hanno corso Ignazio Abrignani (terzo nella SM65), Enzo Castiglione, Enzo Lombardo, Vincenzo D’Accurso, Antonio Tumbarello, Pino Valenza, Nino Cusumano, Santino Nizza (terzo nella SM60), Antonino Licari, Maurizio Bilello, Vincenzo Tramati, Nino Alagna, Salvatore Panico, il presidente Filippo Struppa, Lara Saladino, Roberto Pisciotta, Andrea Bertolino, Andrea Greco. A Mazara, la Marsala Doc è stata premiata anche come la società con maggior numero di atleti partecipanti.

Altri tesserati della compagine marsalese, infine, si sono fatti valere anche lontano dalla Sicilia: Michele D’Errico e Salvatore Villa alla maratona di Forlì e Vincenzo Contrino alla maratona di Berlino. D’Errico, naturalmente, è stato ancora una volta primo nella SM65 con il tempo di 3 ore e 34 minuti. Villa 2° nella SM45 con primato personale di 3 ore e 55 minuti. Contrino ha portato i colori societari in terra di Germania.