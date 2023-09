A Marsala il centro città al buio da settimane

Da giorni anzi da settimane, molte vie del centro di Marsala sono completamente al buio. O meglio, illuminate principalmente dalle vetrine dei negozi e da qualche lampione dei palazzi.

L’illuminazione pubblica non funziona in molte zone di via Roma, via G. Anca Omodei, via Amendola e strade limitrofe. Quale sia il problema, ancora non è dato sapere, visto che dal Comune non è arrivato nulla, solamente che via via le lampade a migliore emissione energetica in precedenza acquistate stavano per essere sostituite.

Così è stato fatto, ad esempio, poco tempo fa, in via Pupo, che collega la SP 21 con Dammusello e contrada Bosco e che spesso era al buio. Dopo le 20 in molti attraversano le vie del centro urbano che si ricollega al centro storico accendendo le torce dei telefoni. A ciò si aggiunge la scarsa visibilità del manto stradale e i dislivelli dei marciapiedi che non sono sempre sicuri.