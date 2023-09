Prima sconfitta per l’Handball Erice alla prima in serie A

Sconfitta nel recupero della prima giornata del campionato di serie A per le atlete dell’Handball Erice, nel confronto con Cassano Magnago perso con il risultato finale di 29 a 26. Una gara difficile per le ericine, che hanno patito la stanchezza per gli impegni europei. Una sconfitta che giunge al termine di un match sempre condotto da parte della formazione di casa, che ha vinto con merito il confronto.

PRIMO TEMPO_ Inizio di gioco equilibrato, con Erice che ritrova il vantaggio grazie alla rete di Pugliara (12’ 5-6). Cassano Magnago tiene botta e trova il vantaggio che porta Manojlovic al time-out (21’ 9-8). Il minuto di sospensione non ha gli effetti sperati ed i padroni di casa allungano sul 14 a 10 (26’). La prima frazione poi termina con la rete allo scadere di Tarbuch (30’ 17-13).

SECONDO TEMPO_ Alla ripresa della partita dopo l’intervallo Erice fatica a rientrare e Cassano Magnago allunga sul 24-18 (45’). Erice prova a piazzare il parziale, con Ekoh che accorcia le distanze sul 24 a 22 (52’). Nei minuti finali di gioco, Cassano Magnago mantiene la concentrazione ed Erice perde con il risultato di 29 a 26.

Tabellino di gara

Cassano Magnago vs Ac Life Style Erice 29-26

Parziali: (17-13; 29-26).

Cassano Magnago: Kobilica 1, Manfredini 2, Cobianchi 2, Gozzi 7, Laita 2, Zanellini 2, Macchi, Ponti 6, Zizzo A., Barbosu 7, Milan G., Bertolino (p) 1, Milan A. (p), Zizzo C..

Allenatore: Marco Affricano.

Ac Life Style Erice: Masson (p), Bernabei, Notarianni, Coppola, Tarbuch 3, Basolu 1, Pugliara 3, Gorbatsjova, Manojlovic 5, Farisé, Firinu, Storozhuk 6, Ekoh 8, Ramazzotti (p), Rodrigues.

Allenatore: Nikola Manojlovic.

Arbitri: Gianna Stella Merisi e Andrea Alejandra Pepe