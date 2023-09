Due donne si intrufolano nei condomini del centro di Marsala

Non è, purtroppo, una di quelle storie fake che girano sul web. Ma accade a Marsala nelle vicinanze del centro storico. Da settimane si aggirano due donne, viste più volte da alcuni abitanti, che non sembrano di nazionalità italiana ma più dell’est europeo, di cui una all’apparenza incinta.

Le due si intrufolano quando vedono i portoni dei palazzi aperti e si aggirano all’interno cercando di poter entrare in casa di qualche malcapitato.

“E’ la seconda volta che succede nel nostro condominio – ci dicono alcuni residenti della via Amendola -. Per di più le due sono state riprese dalle telecamere e quindi si cercherà di capire chi sono per evitare episodi spiacevoli di furti in casa o peggio. Le due non sembrano del posto e una anche gravida, non è la prima volta che le vediamo entrare dentro e girare il Palazzo”. Fatto che sta destando un pò di allarme tra gli abitanti della zona.