Tennis: il Sunshine di Marsala ottiene la promozione in D2

Missione compiuta per il Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala Morana Salus, la quadra lilybetana composta da giovani e da giocatori esperti ha ottenuto la promozione con il Tc Fiumefreddo nel Campionato di D2. Dopo aver messo il risultato in cassaforte in casa per 4 a 0, Domenico Parisi ha portato il punto della promozione contro il forte Scionti, mentre nel campo adiacente Enrico Rubino cedeva a Privitera 7/6 al terzo set dopo aver avuto ben 5 match point.

Con questa bella promozione il Sunshine Biotrading Marsala Tennis Club Morana Salus, il prossimo anno nella stagione agonistica 2024 gareggerà con le sue squadre nei Campionati di Serie C, D1, D2 e D3. La squadra che ha ottenuto la promozione è formata dai giovani Manuele Agate Enrico Rubino Bruno Vinci Salvatore Parisi, e dagli “inossidabili Domenico Parisi Davide Volpe e Gabriele Pellegrino. Questi i risultati: Tc Fiumefreddo – Tc Sunshine Biotrading Morana Salus 1/1; Scionti-Parisi 46 54 rit.; Privitera Rubino 64 57 76.