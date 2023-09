Omicidio Anna Fontana, il compagno che le diede fuoco in arresto in ospedale

La Procura della Repubblica di Marsala ha richiesto la convalida dell’arresto nei confronti Onofrio Bronzolino, 52enne, per l’imputazione – inizialmente solo provvisoria – di tentato omicidio aggravato nei confronti della convivente Anna Elisa Fontana di 48 anni. Imputazione che poi, a seguito del decesso della vittima, è naturalmente cambiata.

La vittima è stata soccorsa dai sanitari e trasportata nel centro Grandi Ustioni di Palermo dove il 25 settembre è deceduta. I fatti contestati sono accaduti a Pantelleria nella serata di venerdì 22 settembre all’interno di un condominio condiviso dalla coppia e non lontano dal centro abitato. Le indagini condotte dall’Ufficio giudiziario con i Carabinieri della stazione di Pantelleria, avrebbero appurato che l’uomo, dopo un litigio con la donna, le avrebbe versato sul corpo un liquido infiammabile dandole conseguentemente fuoco.

Allo stato, così come recita un comunicato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, non risultano episodi precedenti di violenza o minacce denunciati dalla donna nei confronti di Bronzolino.

Anche l’indagato ha riportato ustioni dovute probabilmente a fiamme di ritorno ed è ricoverato a Palermo in stato di fermo.

A seguito dell’interrogatorio di garanzia, il Gip del Tribunale di Marsala ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per il reato di omicidio aggravato come modificato dal pm all’udienza di convalida. Ulteriori indagini si stanno svolgendo per delineare i dettagli dell’accaduto.