Michele De Maria (Federagri): “Palermo e Roma mantengano gli impegni per il settore”

Settore vinicolo, le categorie hanno incontrato il ministro Musumeci.

Dopo la presentazione del suo libro a Marsala “La Sicilia bombardata. La popolazione dell’Isola nella Seconda guerra mondiale (1940-1943)”, il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, ha incontrato una delegazione di agricoltori e di loro rappresentanti per affrontare la grave situazione della viticultura siciliana e del trapanese in particolare.

Erano presenti le sigle sindacali Federagri e Confagricoltura, le cantine marsalesi Paolini e Colomba Bianca, i Guardiani del Territorio e i sindaci di Marsala Massimo Grillo e di Petrosino Giacomo Anastasi. Hanno partecipato alla riunione anche il deputato regionale Nicola Catania e Salvatore Lombardo in rappresentanza delle Strade del Vino.

“Abbiamo illustrato la drammatica situazione in cui versa il settore – ci ha detto Michele De Maria di Federagri -. I danni annuali del settore sono stimati intorno al centinaio di milioni di euro. È una situazione che sta mettendo in ginocchio un comparto fondamentale dell’economia siciliana”.

E’ poi intervenuto Antonio Parrinello che ha ricordato al ministro come un documento firmato da 25 sindaci e da tre deputati regionali della provincia contenente alcune proposte è rimasto senza risposta.

“Le leggi nazionali di ristoro per il comparto vitivinicolo – ha detto ancora l’ex consigliere comunale di Marsala – si sono fatte e sono state reiterate nel tempo. Tuttavia rimangono come delle scatole vuote perché non vengono finanziate con somme adeguate”. Il ministro intervenendo in conclusione, ha ricordato il suo impegno per l’agricoltura siciliana quando occupava la carica di governatore:

“Già nei prossimi giorni mi incontrero con il sottosegretario che si occupa del settore per rappresentare ulteriormente la problematica che non è soltanto siciliana. Per quanto attiene le malattie che contraggono le vigne, come la peronospora, il mio consiglio è quello che già dal prossimo anno si contraggano delle assicurazioni che mirino all’eventuale risarcimento dei danni”.

Al termine dell’incontro è stato lo stesso De Maria a dirci che le associazioni di categoria si batteranno in Sicilia per il Piano Regionale Viticolo. “Rimarremo vigili affinché a Palermo e a Roma vengano rispettati gli impegni che si assumono con le categorie”.