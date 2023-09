Due marsalesi in finale al Premio Letterario Terni Horror 2023

La giuria del Terni Horror 2023 ha divulgato i nomi degli autori che sono stati selezionati per la pubblicazione in una antologia promossa dal Premio Letterario.

Tra i finalisti ci sono anche due marsalesi: Giovanni Lamia e Sergio Di Girolamo.

Lamia, attore teatrale formatosi nella compagnia del TAM diretta da Massimo Pastore e già autore di racconti gialli e dell’orrore, da alcuni anni si sta facendo strada nel panorama della letteratura “di genere”; proprio insieme al regista e sceneggiatore Sergio Di Girolamo in più occasioni ha presenziato al Terni-Narni Horror Fest. Nel 2022 i due autori avevano anche presentato il cortometraggio “Riflesso di morte” al prestigioso premio che venne anche selezionato. Prima ancora ottennero un ottimo riconoscimento con il corto “L’ombra dello Shoggoth” con cui parteciparono al Fipili Horror Festival nel 2021.

Il “Terni Horror” è un Premio Letterario promosso e organizzato dall’associazione “Amici dell’Horror Fest”, con lo scopo di approfondire il genere horror dal punto di vista narrativo, per avvicinare sempre un maggior numero di persone al genere e dare spazio ai nuovi talenti. Il premio è inserito all’interno dell’evento “Terni-Narni Horror Fest”, festival di cinema e letteratura che avrà luogo a Terni e Narni dal 30 ottobre al 1 novembre 2023.

Il conferimento dei premi agli autori delle opere prescelte rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività.

L’antologia dedicata al Premio Letterario è a cura di Bacchilega Editore, e rientra nella collana ZERO. Inoltre, gli autori dei racconti finalisti avranno un loro spazio sul sito http://www.scrittoriitaliani.net per promuovere la propria produzione letteraria. I vincitori verranno annunciati durante l’ultima giornata del festival, ovvero il primo novembre, all’auditorium di San Domenico a Narni.

Qui di seguito l’elenco completo dei finalisti:

“LUI NON DIMENTICA” di Giuliano Cannoletta (PI)

“A MARRABBECCA” di Fausto Scatoli (BS)

“LA DAMA DEL GIOCO” di Simona Volpe (RM)

“IL BUCO” di Romano Consalvi (BA)

“OCCHI DI VETRO” di Manfredo Occhionero (VR)

“DAL BOSCO IL MARE. LA TRISTE LEGGENDA DI GAREBIA” di Clara Iacopino (PO)

“IL FIGLIO DELLA SCIMMIA” di Agnese Zifferero (RM)

“UN PEZZO ALLA VOLTA” di Sara Perotti (TO)

“LA SFIDA” di Tiziana Colosimo (LT)

“SENZA VOCE” di Alessandro Esu (OR)

“UN CLASSICO NATALE IN FAMIGLIA” di Bruno Formato (FI)

“COSE SOTTILI” di Sara Fanelli (LI)

“IL GUARDIANO DEL FARO” di Sergio Di Girolamo (TP)

“AMOR FATUO” di Giovanni Lamia (TP)

“L’HOTEL DELLE STRADE SENZA USCITA” di Fabio Ardini (SP)

“L’AUTOBUS” di Vincenzo Pandolfi (RM)

“THE LAST LIGHT AT THE END OF THE WORLD” di Luca Notarianni (LT)

“IL WINDIGO” di Daniele Marassi (TS)

“IL DOLORE PIU’ GRANDE” di Gianluca Calabria (RM)

“RADICI” di Valerio Venturi (TR)