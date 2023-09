Per Marsala un finanziamento alla progettazione del Piano Urbanistico Generale

Il Comune di Marsala potrà contare su un finanziamento regionale di 45mila euro da destinare agli strumenti di pianificazione territoriale. Ne dà comunicazione il competente Assessorato diretto da Giacomo Tumbarello che, assieme al dirigente Pier Benedetto Mezzapelle. Un’accelerazione, spera l’Amministrazione guidata da Massimo Grillo, per il Piano Urbanistico Generale e per tutta una serie di progettualità su cui si incontreranno gli Ordini Professionali per la redazione del progetto preliminare.

Gli altri strumenti di pianificazione comprendono il Piano Parcheggi attualmente in fase di revisione (sono previsti nuovi parcheggi in zona kite, versante nord, in zona lidi sud e nelle aree adiacenti alla nuova pista ciclabile. Previsto anche il Piano Centro Storico, qui ci sono già i pareri e il progetto dovrà approdare in Consiglio comunale e il Piano di Utilizzo della Riserva dello Stagnone.