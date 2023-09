E’ morto Geppo Gerardi. Per anni fu voce e anima delle radio marsalesi

Lutto nel mondo della radiofonia marsalese. All’età di 54 anni è venuto prematuramente a mancare Giuseppe Gerardi, per tutti Geppo. Debilitato da una malattia cronica con cui faceva i conti da tempo, gli è stato fatale l’ultimo ricovero, in cui – peraltro – era risultato positivo al Covid.

Geppo Gerardi ha legato il suo nome alle emittenti radiofoniche del territorio marsalese, formandosi a Radio Antenna del Boeo, di cui è stato per anni speaker, regista e direttore artistico. Successivamente ha fatto parte del nucleo fondatore di Radio Itaca per poi passare a Rmc 101. Nel tempo Geppo si è fatto apprezzare per lo stile gradevole della sua conduzione radiofonica, la sua competenza musicale e tecnica. Accanto a lui sono cresciuti tanti giovani speaker che hanno mosso i loro primi passi nel mondo delle radio locali.

La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.