Diego Maggio presenta il suo nuovo libro alle Cantine Pellegrino

Annotazioni e immagini di vita siciliana, con un occhio rivolto al passato e un altro al nostro tempo. Si presenta così “Della memoria e del disincanto”, il nuovo libro dell’avvocato Diego Maggio, pubblicato da Navarra Editore. Si tratta di una raccolta di riflessioni in cui il professionista marsalese unisce l’amore per la propria terra e l’amarezza per le occasioni mancate da un territorio eternamente sospeso tra le sue virtù e i suoi vizi.

Per anni dirigente alla Provincia Regionale di Trapani (poi Libero Consorzio), Diego Maggio ha già al suo attivo diverse pubblicazioni: “Una provincia d.o.c.”, “Ragioni e sentimenti nella Sicilia del Vino”, “Qui dove finisce la terra e comincia il mare”, “Conosci tu il paese dove…”. Il suo ultimo lavoro, “Della memoria e del disincanto”, verrà presentato giovedì 28 settembre alle 18, presso le Cantine Pellegrino di Marsala. A dialogare con l’autore, per l’occasione, sarà Barbara Lottero, mentre Pietro Pellegrino leggerà alcuni brani del libro.