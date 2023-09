Arredare casa con la passione di PICCIONE ARREDI TESSILI

PICCIONE ARREDI TESSILI DI PICCIONE GIUSEPPE, azienda artigianale fondata da Maria Rita Ruggirello e da Giovanni Piccione, è una realtà che vanta oltre 25 anni di esperienza nel campo dei tessuti e dei tendaggi.

Una storia iniziata in un piccolo negozio nella periferia di Marsala chiamato “Fantasy Tenda”, oggi un’attività dinamica: dalla fabbricazione di divani su misura, letti personalizzati, tende per interni ed esterni oltre alla vendita di biancheria per la casa, tappeti e accessori per la casa.

L’azienda, a carattere familiare, è prova della passione per l’arte dell’arredamento.

Lo show-room di Via Dante Alighieri 195-199 a Marsala, espone creazioni confezionate artigianalmente ed una vasta scelta di prodotti per l’arredamento.

Oggi PICCIONE ARREDI TESSILI è una realtà pronta ad affrontare le richieste di un mercato attento al prodotto, all’unicità dello stesso, con un equilibrio nel costo del prodotto finito.

Le collezioni di tendaggi e tessuti sono il frutto di un design originale ed esclusivo in grado di soddisfare tutte le esigenze ed i gusti, grazie anche alla enorme varietà di prodotti, che coprono ogni possibile utilizzo: tendaggi classici e raffinati, tende moderne, tendaggi e tessuti ignifughi, tessuti per rivestimento di imbottiti, divani, poltrone, testate letti, sedie, tessuti per copri letti, tessuti per drappeggi, tende da sole, tessuti outdoor per esterno, velluti, moquette.

Oltre a tutti i tipi di tende tradizionali, PICCIONE ARREDI TESSILI offre una vasta scelta di soluzioni tecniche particolari. Un reparto interno di confezione e sistemi di assemblaggio per tende garantisce un servizio rapido ed ottimale.

PICCIONE ARREDI TESSILI offre inoltre consulenza gratuita in loco, visionando gli ambienti da arredare in modo da trovare soluzioni in armonia tra estetica e praticità.

Piccione Arredi Tessili di P. Giuseppe

Via Dante Alighieri 199, Marsala 91025 (TP)

tel. 0923-741268 – Cell. 388 567 88 67