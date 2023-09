Petrosino: convegno sul futuro del vino cooperativo siciliano il 29 settembre

All’interno del contesto della manifestazione “Petrosino di mare e di vino”, il primo appuntamento di questa ‘tre giorni’ incentrata sul settore vitivinicolo locale sarà dedicato al modello cooperativistico. Attraverso il convegno “Quale futuro per il vino cooperativo siciliano? Il ruolo della cooperazione nei nuovi scenari del mercato mondiale del vino” che si terrà venerdì 29 alle ore 17.30 presso l’Hotel Baglio Basile, si punterà a promuovere una riflessione sulla cooperazione e sulle opportunità che essa può ancora offrire alla nostra comunità.

Il convegno, promosso congiuntamente dalle amministrazioni di Petrosino e Marsala, sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di salute delle nostre cantine sociali e, contestualmente, analizzare le possibili prospettive di un mondo del vino sempre più mutevole. Inoltre, sarà anche un’opportunità per scambiare “buone pratiche” con altre realtà cooperative.

“La crisi attuale è anche crisi di un sistema organizzativo e socio economico, quello delle cantine sociali a cui la storia della viticultura nel nostro territorio è indissolubilmente legata. Al modello cooperativistico e ai suoi valori crediamo ancora con fermezza ed è per questo che, con l’incontro di venerdì, vogliamo confrontarci in una logica di scambio di pratiche e modelli, con realtà in cui le cantine sociali svolgono un ruolo più dinamico ed economicamente più efficace – dichiarano il sindaco Anastasi e il sindaco Grillo –. Saremo sempre al fianco degli agricoltori e delle cantine di cui sono soci e li supporteremo nella loro richiesta legittima di supporto e aiuto in questo difficilissimo momento. Ma per fare fino in fondo il nostro dovere di amministratori locali ed esercitare la nostra funzione politica, dobbiamo dare il nostro contributo anche nella individuazione di una nuova prospettiva, nella definizione di nuove pratiche e modelli che salvaguardino strutturalmente il settore viticolo e rendano di nuovo le cantine sociali e i loro soci protagonisti del territorio.”