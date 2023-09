A Paceco “Puliamo il Mondo”, giornata di pulizia all’Invaso Baiata

Si svolgerà domenica 1° ottobre, a partire dalle ore 9.30, un’operazione di pulizia straordinaria presso l’Invaso Baiata di Paceco, in occasione della Giornata mondiale di mobilitazione ecologica “Puliamo il Mondo”.

Lo comunica l’Amministrazione comunale di Paceco guidata dal sindaco Aldo Grammatico, che ha patrocinato e sostiene questa iniziativa promossa dal “Coordinamento delle associazioni Pro Parco Baiata”.

«Puliamo il mondo, è una iniziativa ecologica planetaria che ha un notevole valore educativo e coinvolge tanti volontari nell’obiettivo di città più pulite e vivibili – sottolinea il Sindaco – ed invito i cittadini a partecipare, insieme a una decina di associazioni e gruppi giovanili che compongono il Coordinamento Pro Parco».

«Ci vedremo alle 9.30 all’ingresso dell’invaso Baiata di via Sapone – anticipa l’assessore Salvatore Scianna, responsabile della diga per conto dell’Assessorato regionale alla Acque – per pulire tutti insieme l’area lungo il perimetro interno ed esterno della recinzione fino alla bretella che conduce in via Castelvetrano».

L’iniziativa serve anche a tenere accesi i riflettori sul progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione dell’area in cui dovrebbe nascere un parco suburbano attrezzato.

«La pulizia di un tratto dell’area del Baiata – afferma il presidente di Italia Nostra Trapani, Totò Pellegrino, a nome del Coordinamento delle associazioni pro parco Baiata – è un atto concreto e simbolico che vuole riaccendere l’attenzione sulla necessità di avere a Paceco un parco che qualifichi il territorio e attragga turisti. Ma – aggiunge – è anche un auspicio: vogliamo augurare a questa amministrazione di riuscire finalmente ad utilizzare i fondi del PNRR per realizzare questo sogno collettivo».