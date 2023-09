Innovazione e tradizione nell’olio firmato DONNA GIACOMA

L’azienda Donna Giacoma è gestita dai fratelli Mezzapelle, figli di Giacoma. Tanta cura e attenzione a tutti i processi di lavorazione delle olive, per creare un olio extra vergine che ripercorra i metodi e le tecniche tradizionali di raccolta.

Ogni fase della molitura viene gestita e curata nei minimi dettagli, unendo tradizione e innovazione. Ogni anno infatti si rinnovano e si sperimentano tecniche del passato con rivisitazioni innovative per garantire sempre l’eccellenza. Molti segreti tramandati di padre in figlio vengono adattati alle esigenze del nostro tempo, in modo che, pur presentando inevitabili cambiamenti, non vengano dimenticati. La trasformazione delle olive in olio avviene in diverse fasi.

La separazione avviene per centrifugazione senza immissione di acqua, questo garantisce una resa maggiore e un maggior apporto di polifenoli. Inoltre, da quest’anno, grazie all’acquisto di nuovi macchinari, garantendo sempre un’altissima qualità, si riescono a “snellire” alcuni passaggi della produzione e a salvaguardare ulteriormente l’ambiente.

OLEIFICIO F.lli MEZZAPELLE S.A.S. di Mezzapelle Michele & C.

Contrada S. Anna – 91025, Marsala (TP)

Email: info@donnagiacoma.it

Telefono: +39 0923 47 77 39

Fax: +39 338 767 70 83