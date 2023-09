Funerali privati per Messina Denaro, la bara arriverà via terra scortata

Finita l’autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro si prepara un funerale che, per decisione del questore di Trapani naturalmente non sarà pubblico. Pare che la nipote difensore del boss, Lorenza Guttadauro, abbia prenotato una bara di legno chiaro dal costo di 1.500 euro e che il carro funebre arrivi dalla Sicilia per trasportare la salma di Messina Denaro da L’Acquila a Castelvetrano, sua città natale.

La tumulazione della salma dovrebbe avvenire entro le sette di domani mattina per poi partire dal capoluogo abruzzese nel pomeriggio e raggiungerà via terra Castelvetrano con la scorta del Gom. Un viaggio di oltre 11 ore che dovrebbe concludersi prima dell’alba.