Un pò di “Fenici” con Charlotte Prinzivalli nella Nazionale Under 18 di Rugby

Un altro regalo per il decennale dalla costituzione de “I Fenici” del Rugby di Marsala (2013 2023). Arriva direttamente da Charlotte Prinzivalli la buona notizia della convocazione in Nazionale Under 18.

Una meta importante per la giovane atleta e per il suo importante percorso nel Rugby femminile. “Sono arrivata ai Fenici all’età di 10 anni – racconta tramite le pagine social -; fin da piccola ho capito che il rugby era il mio sport e sapevo che avrei fatto di tutto per poter arrivare più in alto possibile. Sono convintissima di aver trovato il miglior club possibile, per ogni atleta. E’ vero noi non abbiamo le strutture che hanno al Nord, ma la voglia di giocare e divertirsi è sempre al massimo. Ho mille persone che si sono presa cura di me e che devo ringraziare e lo farò personalmente a partire da tutte le mie compagne di squadra e a tutte le ragazze siciliane che mi hanno permesso di divertirmi e crescere giocando molte partite. Mi ritengo una ragazza fortunata perché ho incontrato uomini e donne speciali che mi hanno cresciuta come una figlia e mi hanno fatto crescere non soltanto dal punto di vista del rugby ma anche come persona. Io ho fatto solo del mio meglio e vi assicuro che può farlo chiunque, se trovate un Club fantastico come i Fenici. Porterò la Sicilia in azzurro e per me sarà un grande onore”.