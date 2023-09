Il Trapani Calcio vince anche con la Vibonese per 2 a 0

Il Trapani incassa un’altra vittoria nel Campionato di serie D e raggiunge a Vibonese in classifica a quota 9, dietro il Siracusa a 10.

Il Trapani si fa subito avanti al Provinciale in cui erano presenti in 4.614.

Al 13′ buona l’intesa fra Kragl e Cocco con l’attaccante che viene lanciato ancora una volta, ma non trova il pallone perché cade in area di rigore con i granata che chiedono il rigore. L’arbitro, però, lascia proseguire.

La Vibonese sembra aver preso le misure ai granata a metà gara. Il Trapani, infatti, ha rallentato il proprio ritmo ed i calabresi si affacciano con maggiore continuità nella metà campo avversaria. Però al 25′ è occasione granata: Kragl pennella l’ennesimo lancio, questa volta per Ba, bravo a presentarsi a tu per con tu Del Bello, capace di salvare la sua porta chiudendo lo specchio della porta, tanto che il tiro di Ba finisce a lato.

L’occasione per gli avversari arriva al 32° con un tiro in porta di Convitto, bravo a calciare rasoterra, ma il portere del Trapani risponde presente. Il primo tempo termina con un’espulsione per gli ospiti e sullo 0 a 0.

Dopo alcune occasioni per parte al 51′ Cocco la butta dentro al termine di un’azione confusa. Ma l’attaccante colpisce il pallone con la mano e l’arbitro annulla. Alla ripresa ancora altro angolo. Da qui in poi partita in discesa per i granata e al 77′ Sabatino sblocca il punteggio con un tocco sul secondo palo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo i 5 minuti concessi dall’arbitro, il Trapani si fa micidiale in contropiede. Bollino e Pipitone portano avanti la sfera, quindi, lil pallone arriva a Balla che raddoppia, prendendosi, poi, il giallo per l’esultanza.