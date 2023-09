Il Marsala incassa la seconda sconfitta nel Campionato di Promozione

Seconda sconfitta nel Campionato di Promozione per il Marsala Calcio di Mister Totò Brucculeri che torna dal Centro Universitario Sportivo di Palermo con il netto risultato negativo di 2-0.

Match iniziato bene da parte dei lilybetani con un primo tempo giocato a viso aperto, difesa molto attenta e buone trame di gioco che mai però impensieriranno seriamente la retroguardia dei padroni di casa ben messi in campo da Mister Zappavigna, che dimostrano da subito di voler tornare nel Campionato di Eccellenza da cui provengono.

Il Marsala proverà con diverse palle inattive a perforare la difesa del Cus senza mai riuscirvi, nel finale di tempo, da un traversone di Mento spizzato da Cejas, sarà Iannotti con un colpo di testa a colpire la traversa. Rimarrà l’unica vera palla gol del match per i lilibetani che nel secondo tempo subiranno la pressione dei palermitani che al 20’ andranno in vantaggio con una prodezza balistica di Rosselli.

Anche se gli azzurri proveranno a riprendere la partita, saranno i padroni di casa a mantenere il pallino del gioco ed al 32’ raddoppieranno con una rete di Vinci lesto a battere Barbera. Un match da dimenticare presto per gli azzurri visto il doppio impegno casalingo che non potrà essere disatteso se si vuole recuperare il gap in classifica.

Tabellino di gara

Cus Palermo – FC Marsala 2-0

Marcatori: 20’ st Rosselli (C), 32’ s.t. Vinci (C).

Ammoniti: Rallo F. (M), Genesio (M), Barbera (M), Liga (C), Louati (C), Messina (C).

Cus Palermo: Insenna, Palma, Tripoli, Liga (37’ st Louati), Vinci, Carollo, Cincotta, Favata, La Vardera (39’ st Ruvolo), Rosselli (45’ st Messina), Nuccio (17’ st Andolina). Allenatore: Zappavigna.

FC Marsala: Barbera, Genesio, Damonte (17’ st Meo), Rallo F., Mamone, Khaled, Taormina (12’ st Cudia), Mento (23’ st Rallo C.), Cejas, Iannotti, Vetrano (30 st Pulizzi). Allenatore: Totò Brucculeri.

Arbitro: Sig. Matteo Piazza di Agrigento.