Video-denuncia in un centro (temporaneo) per migranti a Trapani. PD: “Più dignità e sicurezza”

“È necessario un intervento urgente degli enti competenti che garantisca condizioni di accoglienza dignitose. Il video girato dai giornalisti Marco Rizzo e Ornella Fulco pone all’attenzione di tutte e tutti la situazione di degrado in cui vengono ospitati i migranti provenienti da Lampedusa nell’ex hub vaccinale di Trapani”. Lo affermano Domenico Venuti e Valentina Villabuona rispettivamente segretario provinciale e presidente dell’Assemblea provinciale del PD.

GUARDA IL VIDEO:

“Una gestione dell’emergenza disumana che ci riporta indietro di anni, smantellando un sistema che ha sempre funzionato e che ha garantito integrazione e sicurezza nelle nostre città. Creare depositi di vite umane, in una situazione di promiscuità, senza alcuna attenzione per donne, minori e per i soggetti vulnerabili viola qualsiasi normativa – affermano i vertici provinciali del PD -. Oltre ad aver danneggiato con questa operazione una struttura perfettamente funzionante, ma inadeguata ad ospitare persone, è gravissimo apprendere che all’interno mancano i servizi minimi che consentano agli “ospiti” di poter vivere dignitosamente. Il Ministro Piantedosi continua a mostrare muscoli nei confronti dei più deboli, creando strutture che non sono degne di un paese civile e non fornendo soluzioni per gestire il fenomeno dell’immigrazione. Le notizie poi della nascita di una tensostruttura nella zona industriale di Trapani non sono certamente rassicuranti, perché confermano la volontà di nascondere il problema, creando strutture di emergenza, senza personale adeguatamente preparato, che non garantiscono la sicurezza dei migranti e nemmeno dei cittadini.È necessario – concludono – un intervento urgente degli enti competenti che chiarisca i tempi di trattenimento, le modalità di trasferimento e soprattutto che garantisca ospitalità in luoghi adeguati con condizioni igienico e sanitarie dignitose e non di promiscuità, con particolare attenzione per donne e minori, come fino ad oggi non è avvenuto all’interno dell’ex hub vaccinale di Trapani“.

Marco Rizzo sui social scrive: “Praticamente dall’oggi al domani è spuntata una struttura emergenziale e straordinaria per accogliere migranti a Trapani. L’ex hub vaccinale di contrada Cipponeri (già ex Centro per l’integrazione del migrante, vedi tu l’ironia) ospita da diversi giorni centinaia di migranti. Moltissimi, pare, sono giunti da Lampedusa nell’ultima settimana. E dicono che si stava meglio lì. È una struttura evidentemente non adatta a tutto ciò, con gravi disagi, cibo scadente, presenza di minori, gente ammassata, fughe, promiscuità e anche – fino a poco tempo fa – gente costretta a dormire per terra. Sarebbero dovuti rimanere 24/48 ore prima di venire trasferiti, pare invece alcuni siano lì da una settimana o più. Sembra, insomma, che la situazione di emergenza la stiano vivendo anzitutto le persone ospitate. Abbiamo spesso chiesto loro di essere pazienti, rimanere calmi e restare forti. Uno di loro, un ragazzo sedicenne de Gambia, mi ha detto una cosa bellissima e dolorosa: “Se non fossi forte, non avrei superato tutto quello che ho passato per arrivare fin qui”.

“Sono stato a Cipponeri con la collega Ornella Fulco e abbiamo raccolto diverse storie dei migranti ospiti, cercato di capire meglio la situazione e abbiamo anche avuto l’occasione di parlarne col sindaco Giacomo Tranchida, che ringrazio per l’intervista improvvisata. E ringrazio anche le forze dell’ordine per la pazienza”, scrive Rizzo.