Lavori imminenti alla scuola “Livio Bassi” di Trapani, nuovo step

Nuovo passo in avanti in vista dei lavori alla scuola “Livio Bassi” di via Magistrale, a Trapani. Gli uffici comunali del V Settore guidati dall’ingegnere Orario Amenta, infatti, stanno procedendo all’appalto dei lavori di adeguamento sismico della scuola media “Livio Bassi”.

L’importo complessivo a base di gara è di €1.768.663,48, di cui €569.061,19 per il costo della manodopera determinato dalla stazione appaltante e €172.666,93 per gli oneri della sicurezza. L’importo a base d’asta è di €1.026.935,36.

La procedura di appalto è stata svolta tramite una procedura negoziata senza bando sulla piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico. L’intervento rientra nell’ambito del Programma di Azione Comunitaria (PAC) Salvaguardia 2007/2013, Obiettivo Operativo 2.1.2, che riguarda gli “Interventi di efficientismo energetico degli edifici scolastici”.

La prima fase è terminata: adesso si dovrà aspettare il 2 di ottobre per l’apertura delle buste a cui seguirà l’assegnazione e l’inizio dei lavori.

“Siamo estremamente contenti di questa accelerata – affermano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Guaiana -, è un tassello fondamentale per aumentare la disponibilità di aule scolastiche e rientrava nel nostro programma di governo. Numerosi saranno i cantieri che nei prossimi mesi si apriranno e quello della Livio Bassi per noi era una priorità”.