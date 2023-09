L’immagine che vedete è tratta dal parcheggio che si trova davanti l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. In pratica quanti hanno l’impossibilità di recarsi all’interno del nosocomio e non sono perfettamente deambulanti, si trovano con gli scivoli davanti agli stalli del parcheggio coperti dalle fronde degli alberi e che da chissà quanto tempo non vengono potati.

Ciò crea forti disagi a chi deve parcheggiare o entrare all’interno dell’ospedale per motivi di salute.