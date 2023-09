Rifiuto per le celebrazioni religiose, ultime volontà di Messina Denaro?

È in coma irreversibile da giorni Matteo Messina Denaro. I medici dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila non lo alimentano più da 48 ore.

Intanto emergono dettagli sulle sue ultime volontà. In uno dei pizzini ritrovati dai carabinieri del Ros nel covo di Campobello di Mazara dopo l’arresto dello scorso 16 gennaio, Messina Denaro scriveva: “Rifiuto ogni celebrazione religiosa perché fatta di uomini immondi che vivono nell’odio e nel peccato”.

Era il 2013 quando l’ex superlatitante si lasciava andare a queste considerazioni sulla chiesa. Forse quindi, si ipotizzano funerali privati.

Secondo quanto si apprende da fonti mediche, dopo il collasso del 22 settembre, i parametri della pressione e della diuresi sono migliorati. Ma tutti si aspettano che da un momento all’altro la situazione precipiti.

Anche i familiari, rappresentati dalla legale e nipote, Lorenza Guttadauro, e la giovane figlia Lorenza, che da alcune settimane si sono trasferite a L’Aquila e che si sono battute perché l’ex padrino finisse i suoi giorni in ospedale e non dietro la sbarre in regime di 41 bis.