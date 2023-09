Lunedì cerimonia inaugurale del Mdv Meets Cinema Film Festival di Mazara

Prenderà il via lunedì 25 settembre per concludersi venerdì 29 l’atteso “Mazara del Vallo Meets Cinema Film Festival”, evento conclusivo del progetto “Schools meet Cinema”, coordinato dal 3° Circolo Didattico Baldo Bonsignore” di Mazara del Vallo che ha come partners: l’Associazione MEET, il Cine Teatro Rivoli, e il Comune di Mazara del Vallo.

GUARDA IL VIDEO:

CERIMONIA DI APERTURA: Il via alle ore 16,15 di lunedì 25 settembre con un corteo di studenti degli Istituti scolastici che partecipano al progetto e che con la regia di Carla Favata partirà da corso Umberto per raggiungere il cine Teatro Rivoli. Nelle soste in piazza Mokarta e piazza della Repubblica il corteo si esibirà in due coreografie ispirate al tema del cinema.

Ad accogliere la sfilata al Cine Teatro Rivoli (arrivo previsto alle ore 17,30) ci sarà l’orchestra studentesca dell’IC “L. Pirandello” di Mazara del Vallo, che eseguirà brani ispirati alla tradizione cinematografica italiana ed internazionale interpretati dalla cantante soprano Rosaria Buscemi. Interverrà il regista teatrale mazarese Nicasio Anzelmo, mentre il regista ed esperto teatrale Giacomo Bonagiuso tesserà il filo del racconto. Previsti in apertura i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Quinci, dell’assessore regionale all’Istruzione ed alla formazione Mimmo Turano e della dirigente del “3° Circolo didattico Baldo Bonsignore” Serafina Di Rosa.

Per ulteriori informazioni consultare il link nel portale istituzionale :http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/it/node/2219

Scannerizzando il codice Qr della brochure informativa allegata è possibile visionare il catalogo delle opere in concorso.