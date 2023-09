Grandine come palle da tennis, è accaduto in Sicilia

Il forte temporale di ieri che si è abbattuto in Provincia di Trapani e in misura più contenuta nel resto della Sicilia, ha portato una violenta grandinata nell’agrigentino, in particolare su San Biagio Platani.

“Abbiamo avuto una grandinata che ha distrutto mezzo paese e ha fatto danni enormi agli oliveti e ai pistacchieti”, ha scritto il sindaco del paese a Salvo Cocina, direttore generale della Protezione civile siciliana.

La dimensione della grandine ha raggiunto grandezze record con pezzi di ghiaccio delle proporzioni di una pallina da tennis. Sono in corso verifiche di eventuali danni da parte dei funzionari della Protezione Civile.

Agli abitanti si raccomanda di non uscire di casa con condizioni meteo pericolose.