Verstappen in pole al Gp del Giappone, Leclerc 4°, Sainz 6°

SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il campione del mondo, l’olandese Max Verstappen (Red Bull), ha conquistato la pole position (29^ in carriera, eguagliato il record di Fangio) del GP di Suzuka con il tempo di 1’28″877. Seconda la McLaren di Oscar Piastri a più di mezzo secondo, terzo posto per l’altra McLaren, quella di Lando Norris a 616 millesimi. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinto Sergio Perez (Red Bull), sesta l’altra Rossa di Carlos Sainz. Settimo ed ottavo posto per le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, nono Yuki Tsunoda (AlphaTauri), solo decimo Fernando Alonso (Aston Martin).

