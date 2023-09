Vela, J24 World Championship 2023: argento per La Superba con i marsalesi Bonanno e Scontrino

Il J24 World Championship 2023 si chiude con un bellissimo argento per il J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare Ita 416 La Superba timonato dal marsalese Ignazio Bonanno in equipaggio con Alfredo Branciforte, Francesco Picaro, il concittadino Simone Scontrino e Vincenzo Vano, campioni italiani in carica.

La Superba, dopo la vittoria nella regata d’apertura e nella quarta prova, ha infatti terminato la classifica a 40 punti, secondo assoluto (1,7,3,125,2,12,2,9,3). Con la decima e ultima regata disputata nelle acque greche di Thessaloniki si è, infatti, concluso il J24 World Championship 2023 organizzato dal Nautical Club of Thessaloniki sotto l’egida dell’Hellenic Sailing Federation e la collaborazione con l’Hellenic J/24 Class Association e l’International J/24 Class Association, al quale hanno preso parte trentacinque titolati e agguerriti equipaggi di dieci Nazioni e quattro Continenti che hanno saputo regale emozioni e spettacolo in tutte le giornate.

Il titolo iridato e la vittoria nella classifica riservata ai P/Over 50 sono andati al J24 Usa 5399 Furio timonato dal fuoriclasse Keith Whittemore – in equipaggio con Melonie Edwards, Brian Thokas, Marianna Schoke e Willem Van Waat-, al comando sin dalla prima delle cinque giornate di regate (CYC – Seattle, 25 punti, 2,2,1,4,7,1,19,1,3,4). Bronzo per Usa 58 Bangor Packet con Tony Parker (18,1,2,2,12,3,1,9,15,7 i parziali) ex aequo (52 punti) con i i neo campioni europei irlandesi di Irl 4247 Headcase con Cillian Dickson, primi dei Corinthians (3,3,Ufd,5,5, 8,2,3,1,22).

Quinto posto assoluto per il primo equipaggio greco GRE 5473 Aurora Spanopoulos con Antonios Manolakis (59 punti) mentre nella speciale classifica riservata ai Corinthians la seconda posizione è andata ai tedeschi di Running Men con Stephan Mais (7° assoluti) e la terza ai greci portacolori di casa di Hellenic Police con Alexandros Tagaropoulos (9° assoluti). Per quanto riguarda gli altri due equipaggi italiani in gara, il Mondiale di Ita 498 Pilgrim (LNI Mandello del Lario, co-armato dal Capo Flotta del Lario Mauro Benfatto e Francesco Nucara, timonato da Gian Bartolo Gimba Barnao, in equipaggio con Fabio Ascoli e Alberto Benedetti), si è chiuso con un 15° posto (137 punti; 21,9,15,dnc,11,17,17,21,16,10) e per Ita 505 Jorè (CNA della Vela Cervia, armato dai fratelli Alberto e Alessandro Errani, con Marco Pantano al timone, Lorenzo Errani all’albero e Marco Muraro a prua) con un 26° (196 punti; 23,17,27,15,30,26,15,24,25,24).