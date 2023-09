Un’altra tragedia in mare a Trapani. Un sub, mentre si trovava nelle acque della tonnara di San Cusumano, in compagnia di un altro ragazzo, ha accusato un malore.

Il sub è stato recuperato dai sommozzatori in arrivo da Palermo, è rimasto lì per diverso tempo. Chiamato subito il 118, una volta portato a riva, questo non ha potuto far altro che accertarne il decesso.