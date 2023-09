Roberto Lipari a Trapani con lo spettacolo “… E ho detto tutto”

“..E ho detto tutto” è il best of dell’attore comico palermitano Roberto Lipari. Lo spettacolo-evento scritto insieme ad Ignazio Rosato e Roberto Anelli sarà in scena il 25 settembre al teatro Giuseppe Di Stefano in viale Regina Margherita a Trapani alle ore 21.30.







Lo spettacolo è prodotto e distribuito da Tramp Management dei fratelli Roberto e Nino Bonanno. Web e grafica sono curati da Davide Cammarata.



“..E ho detto tutto” è l’espressione tipicamente usata da chi, vuole mettere un punto ad una questione. Lo spettacolo è concepito come una vera e propria discussione in cui Roberto esprime, con la sua ormai nota comicità, un punto di vista sul mondo che ci circonda, portando avanti le sue storiche convinzioni e aggiungendone di nuove. Riprende, infatti, il suo repertorio comico rafforzandone i principi, esprimendo dietro la risata, l’analisi e la riflessione, nuovi spazi e nuovi punti di vista . Con la sua comicità Roberto attraverserà le storture e i paradossi di questa nuova società con sguardo leggero e disincantato.