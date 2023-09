Pista Ciclabile a Marsala, a che punto è la situazione dei lavori?

Ne parliamo con l’assessore Tumbarello che ci anticipa alcune novità.

Giacomo Tumbarello, assessore marsalese della giunta guidata dal sindaco Massimo Grillo nella rimodulazione delle deleghe che ha fatto poco tempo fa il primo cittadino, si è visto assegnare anche quella su cui ricade la pista urbana della città che ha fatto tanto discutere la città durante l’estate. Cerchiamo di capire con Tumbarello a che punto sono i lavori.

“Gli uffici preposti – ci dice – avevano presentato una variante direttamente alla Regione. Da Palermo hanno fatto sapere che il loro ruolo si sarebbe completato dopo altri passaggi preliminari. Il destinatario doveva essere il Rup di Marsala (dove adesso si trova la pratica) e che successivamente approderà in giunta e infine sarà inviata alla regione per la decisione definitiva che comunque appare scontata”.

In pratica che cosa era stato chiesto che avete dovuto modificare?

“Sul transito dalla via Verdi e dalla via dello Sbarco c’è una nota del commissariato di polizia che afferma l’impossibilità di transito di mezzi a due ruote dove passano vetture di pronto intervento e di servizio. Quindi si procederà come previsto, con una novità importante. Subito dopo l’intersezione con la via dello Sbarco la strada verrà allargata abbattendo il muro delle case che sono di proprietà pubblica e che rientra nel progetto del rifacimento dell’intera zona”.

Come da progetto originale la pista arriverà fino al porticciolo turistico.

“E’ prevista una deviazione anche in via Noto per raggiungere la stazione ferroviaria dove è prevista l’istallazione di un parcheggio per le due ruote”. Parcheggio che inizialmente era previsto anche anche nella zona di via Scipione l’Africano e invece si farà nella zona denominata “Monumento ai Mille”. Il progetto rientra nel finanziamento del Por 2012-2020. “Esatto – conclude l’assessore Giacomo Tumbarello -, proprio per questo ci sono date perentorie per il termine dei lavori che continueranno a breve e che debbono terminare entro il 31 dicembre del 2023, quando la pista sarà certamente usufruibile nella sua interezza”