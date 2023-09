Da Marsala parte la protesta contro la crisi del settore vitivinicolo: “La Regione aiuti il comparto”

Si è svolta ieri la manifestazione contro la crisi vitivinicola della Provincia di Trapani, promossa dai sindaci di Marsala e Petrosino. Presenti anche i primi cittadini di Trapani, Santa Ninfa e Salaparuta, nonchè i deputati regionali Dario Safina e Stefano Pellegrino, l’esponente della Nuova DC Totò Cuffaro, il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e i rappresentanti delle istituzioni locali e trapanesi.





In Piazza Inam momenti di folklore – vista la presenza in Città dei gruppi folk per l’evento ‘Italia & Regioni’ – davanti la Fontana realizzata da Salvatore Fiume con l’acqua rossa, simbolo del vino, un prodotto che quest’anno ha ridotto la sua quantità ma non la sua qualità. Grande la partecipazione degli operatori del comparto agricolo e vitivinicolo per manifestare sul caro prezzi, sulla peronospora e sui cambiamenti climatici.

Le cantine sociali del territorio avevano, già alcuni giorni fa, fatto sapere che avrebbero partecipato in massa al corteo e hanno mantenuto l’impegno a testimonianza delle difficoltà che stanno sfiorando punte drammatiche, così come è stato sottolineato dal sindaco petrosileno Giacomo Anastasi nel suo intervento.





Massimo Grillo invece ha specificato come la Regione debba intervenire per dare sostegno agli agricoltori dei territori trapanesi, preannunciando l’intenzione di rivolgersi alla Prefetta per sensibilizzare le massime istituzioni del territorio sulla gravità della situazione del comparto. Il corteo ha attraversato poi la via Roma, la via XI Maggio fino in Piazza della Repubblica. Qui ai manifestanti si è unito il Vescovo di Mazara Angelo Giurdanella che da quando si è insediato ha dimostrato sensibilità a tutti i settori lavorativi ed economici nonchè sociali ricadenti nell’hinterland della Diocesi da lui guidata.