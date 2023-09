Sabato di Coppa Divisione per il Marsala Futsal contro il Mistral Carini

Primo appuntamento stagionale per il Marsala Futsal 2012 dopo la presentazione ufficiale e l’inizio degli allenamenti in vista del Campionato di serie B che prenderà il via il prossimo 14 ottobre.

Sabato 23 settembre intanto, si terrà la prima gara di Coppa della Divisione, quinta edizione del Torneo, che vedrà gli uomini di Mister Vincenzo Giacalone vedersela in trasferta contro il Mistral Meeting Club Carini al PalaGrimaudo di Alcamo nel girone V4.

Si scenderà in campo alle ore 15.

La Coppa della Divisione è un triangolare. La squadra che disputa la prima gara fuori casa – così come quella che riposa, in questo caso il Città di Palermo C5 – viene determinata per sorteggio e categoria. Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima o, in caso di parità, quella che avrà disputato la partita d’esordio in trasferta. Nella terza giornata di Coppa si svolgerà il match fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Accederà al turno successivo, la prima classificata di ciascun triangolare per girone.

Mister Giacalone ha diramato la rosa dei convocati: Giacomo Genna e Marco Villa (portieri), Nicolas Valenti (difensore), Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli, Marco Licari, Angelo Parrinello (laterali), Giorgio Emiliano (centrale), Alberto Taormina (universale), Gabriele Barcellona, Giuseppe Trotta, Francesco Ballatore (pivot).