La Marsala Doc primeggia alla “Corsa del Centenario” dell’Aeronautica di Birgi

Con i suoi 57 atleti arrivati al traguardo la Polisportiva Marsala Doc ha colorato d’azzurro “La corsa del Centenario” svoltasi all’aeroporto militare di Birgi, sede del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare. L’evento, organizzato dall’Aeronautica in collaborazione con Polisportiva Pegaso Athletic, Gsd 5 Torri Trapani e Polisportiva Marsala Doc, ha compreso anche il 13° Memorial podistico “Salvo D’Acquisto” e il 6° Criterium Interforze.







In un clima di tristezza per l’incidente delle Frecce Tricolori a Torino costato la vita ad una bambina di 5 anni, a correre sono stati circa 500 atleti. E la vera sorpresa, ancora una volta, è stato Michele Galfano per la Marsala Doc, secondo assoluto alle spalle del fortissimo Giuseppe Gerratana. Galfano ha battuto il resto della concorrenza percorrendo i 10.600 metri della gara alla rispettabile media 3 minuti e 38 secondi al km.

Tra gli altri tesserati della società presieduta da Filippo Struppa, hanno poi tagliato il traguardo, nell’ordine, Fabio Sammartano, terzo nella SM45, Edoardo Di Sarno, Damiano Ardagna, Michele D’Errico, primo nella SM65, Francesco Croce, Antonio Pizzo, Dario Stracquadanio, Antonino Genna, Thierry Maximilien Morgana, Ignazio Cammarata, Gianpaolo Graffeo, Demetrio Rizzo, Salvatore Villa, Fabio Caltagirone, Silvio Giardina, Francesco Cernigliaro, Giuseppe Mezzapelle, Enzo Lombardo, Michele Marino, Vincenzo Parisi, Giuseppe Cerame, Ignazio Abrignani, Fabio Pace. E poi ancora, Enzo Castiglione, Vito D’Errico, Daniele Lazzara, Antonio Vatore, Pietro Sciacca, Matilde Rallo, Agostino Impicciché, Vincenzo Contrino, Antonello Massimo Cammarata, Gioacchino Sorrentino, Pino Valenza, Antonio Tumbarello, Sebastiano Rizzo, Giuseppe Genna, Mimmo Ottoveggio, Giuseppe Tumminelli, Nino Cusumano, Massimo Pipitone, Santino Nizza, Maurizio Bilello, Antonino Licari, Vincenzo Tramati, Salvatore Panico, Francesco Petruzzellis, Nino Alagna, Enzo Maggio, Salvatore Bevilacqua, Lara Saladino, Roberto Pisciotta, Isabella Valenti, Salvatore Pipitone, Andrea Greco, Andrea Bertolino.

In precedenza, la società biancazzurra è stata di scena, con 21 atleti, anche alla 10 km Fast di Mazara e anche qui Michele Galfano è stato il primo dei marsalesi. A seguire ha concluso Fabio Sammartano terzo di categoria. Lontano dalla Sicilia Thierry Maximilien Morgana a Cesenatico è stato secondo di categoria (SM50) nella sezione FSSI nella Mezzamaratona “Alzheimer” (tempo: 1:31:03). Alla mezzamaratona di Capo d’Orlando, ha partecipato Corrado Galeota, che ha tagliato il traguardo in meno di due ore.